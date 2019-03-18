Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden vefat eden Nazlı toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kampanya kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı olan ve bir süre sonra kendisine de aynı hastalık tanısı konulan, dün tedavi görgüdü hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gezginer, "Böyle bırakmayacağız. Ablası da donör annesi de donör uyarsa ben de vereceğim. Kimin uyarsa vermeyen, bu yoldan dönen namerttir. Vasiyeti yoktu, zaten kendisi donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, yaşadığınız tek gün. Bizim için hayat 17 Mart tarihinde bitti. Çiçeğim için bitti." şeklinde duygularını dile getirdi.

Nazlı Çiçek Gezginer'in halası Sevinç Gündüz ise aile olarak tarif edilemeyecek bir acı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Çok iyi kalpli bir insandı. Hayvanları çok severdi, cebinde hep mamayla gezerdi. Bundan 39 gün önce kendisi küçük çocuğa donör olmak için gitti. Kan verdi, bir şeyimiz yoktu. 'Hala hep bunu yeneceğiz' diyordu, hastaneye yattı. Bize moral veriyordu, "Siz dik duracaksınız, lösemi benden korksun, ben güçlüyüm" diyordu. Melekler gibi uyuyordu, öldüğünde bile gülümsüyordu. Lütfen herkes duyarlı olsun, ilik bekleyen çok hasta var. Hepsine yardım edin, sadece 3 tüp kan verip insanlara can olabilirsiniz. Başka hastaları yaşatın hiç yoksa."