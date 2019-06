"Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"

MHP'nin partiler üzeri bir yaklaşımla 80 ilden gelen il başkanlarını İstanbul'a yönlendirdiklerini belirten Bahçeli, İstanbul'da "hemşehri harekatı'" adı altında her yere mitil atarak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

- "Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, PKK vardır"

İstanbul seçimlerinin, Türkiye üzerine kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olduğunu işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle ülkemizin sosyal ve ekonomik meseleleri istikrarsızlıkla kaynaştırıp başarısız kılınmak için her türlü çaba gösterilmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece ve sadece a partisini, b partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır, bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçimler önemlidir. Türkiye'nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır."