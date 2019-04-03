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Oylar eşit çıkınca 3 muhtar kura ile belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Niğde'de 3 köydeki muhtarlık seçiminde rakipleriyle eşit oy alan 3 muhtar kura ile belirlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Taşlıca, Kavuklu ve İmrahor köylerinde adayların eşit oy almasıyla 3 muhtar kura ile belirlendi.

Merkeze bağlı Taşlıca köyünde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde 104 seçmenin hepsi sandık başına gitti. Sayımda Musa Bozbuğa ve Hüseyin Uçar 47'şer oy aldı, oylardan 2'si geçersiz sayıldı, 8 oy da boş çıktı.

Bor ilçesi Kavuklu köyünde kayıtlı 147 seçmenin 134'ü oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adaylarından Süleyman Ercan ve Erhan Yılmaz 66'şar, diğer aday Serkan Toker ise 2 oy aldı.

Ulukışla ilçesine bağlı 200 seçmenin bulunduğu İmrahor köyündeki seçimlerde de İbrahim Ünal ve Mehmet Erdoğan 91'er oy alırken 18 kişi ise sandığa gitmedi.

Oylar ikişer defa sayıldı ancak sonuç değişmeyince sandık başkanları İlçe Seçim Kuruluna müracaat etti.

İlçe Seçim Kurulunun, sandıkların tek olması nedeniyle kuraları sandık başkanının çekebileceği belirtti.

Kura sonrası Taşlıca köyünde Hüseyin Uçar, Kavuklu köyüne Süleyman Ercan, İmrahor köyünde Mehmet Erdoğan muhtar olarak belirlendi.

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