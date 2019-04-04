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Oylar eşit çıkınca 3 muhtar kurayla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki iki köy ve bir mahallede oylar eşit çıkınca muhtarlar kurayla tespit edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki iki köy ve bir mahallede, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylar eşit çıkınca muhtarlar kurayla belirlendi.

İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar sonucu seçimde oylarda eşitliğin tespit edilmesi üzerine, Çiğiltepe ve Çukurca köyleri ile merkezdeki Zafer Mahallesi'nin muhtarlığı için Sandıklı Adalet Sarayı'nda kura çekildi.

Kura sonucunda Çiğiltepe'de İbrahim Özpınar, Çukurca'da Adem Yayla, Zafer Mahallesi'nde ise Orhan Arslan muhtarlığı kazandı.

Çiğiltepe Muhtarı Özpınar'ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonrası İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını söyledi.

İtirazlarının kabul edildiğini belirten Seçmen, "Yeniden yapılan sayımda, oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylarda seçim kanunu gereğince kura çekimi yapılıyor. Kurada İbrahim Özpınar'ın adı çıktı." dedi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Arslan da "Kuraya girdiğimizde Mevla'm bize nasip etti. 211 oy benimdi, rakibimin 212 oyu vardı. Fakat onun oylarının biri sarı kağıda yazılmış. İtirazlarımız sonucu eşitlik sağlandı. Kurada da şansımıza bize çıktı." diye konuştu.

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