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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkeze bağlı Çamlık köyünde, iki adayın eşit oy alması sonucu kazanan muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.

Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkeze bağlı Çamlık köyünde, iki adayın eşit oy alması sonucu kazanan muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.
Merkeze bağlı Çamlık köyünde kayıtlı 77 seçmenin 76'sı oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından Şener Körpe ile Fahri Yüksel 22'şer oy aldı. Sandık başkanı, oyların eşit çıkması üzerine kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan Şener Körpe, Çamlık köyünün yeni muhtarı oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şener Körpe, 25 yıldır muhtar olan babası Necmettin Körpe'nin seçime girmemesi üzerine kendisinin aday olduğunu söyledi. 5 muhtar adayı olarak seçime girdiklerini anlatan Şener Körpe, şöyle dedi:
"Babamdan bu bayrağı devralmak bana nasip oldu. Bir seçmenimiz gelmedi seçime. 22'şer oy aldık. Kurada ben çıktım. Allah benim yüzümü güldürdü. Rakiplerimle görüştük. Beni tebrik ettiler. Onlar olsaydı ben de onları tebrik edecektim. Bu ilk defa oldu köyümüzde. Bende babam gibi uzun yıllar muhtarlık yapmak istiyorum. Köyümüzde çok eksik yok. Eski köy okulumuzu düzenleyip orayı muhtarlık veya köy evi olarak açmak istiyorum."
Seçimi kura ile kaybeden Fahri Yüksel de seçimi kazanan Şener Körpe'yi tebrik ettiğini söyledi.

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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendiOylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendiOylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendiOylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

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