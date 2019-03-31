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Oylar eşit çıkınca muhtarı kura sonucuyla belirlediler!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 21:22 | Son Güncelleme

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Oylar eşit çıkınca muhtarı kura sonucuyla belirlediler!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması sonucu kazananlar kura çekimi sonucu belirlendi. İlçeye bağlı Karaali köyünde kayıtlı 21 seçmenin 18'i oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından 74 yaşındaki Halil İbrahim Akgül ile Fevzi Bilgin, dokuzar oy aldı. Oyların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan mevcut muhtar Akgül, yeniden muhtar oldu.

7 KEZ ÜST ÜSTTE SEÇİLMİŞ

Akgül, yaptığı açıklamada, daha önce yedi defa açık ara muhtar seçildiğini, bu kez ise seçimin kuraya kaldığını belirterek "Bu şekilde seçilmek daha heyecanlıymış. Karşı taraf kazansa da üzülmezdim. Zaten o da akrabam. Dünürümün oğlu. Nasip banaymış." ifadesini kullandı.

KURA SONUCU SONUÇ BELLİ OLDU

Aşağıovacık köyünde ise muhtar adaylarından Muhammer Kahriman'a 34, Ali Osman Kırdı ile Sadık Ayaz'a ise 38'er oy çıktı. Yapılan kura çekiminin ardından muhtarlığa mevcut muhtar Ayaz yeniden getirildi.

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