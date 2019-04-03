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Oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi.İlçede 519 seçmeni olan Cindere Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 5 kişi aday oldu.

Oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi

Denizli’nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi.
İlçede 519 seçmeni olan Cindere Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 5 kişi aday oldu. Seçimden sonra yapılan sayımda, mevcut muhtar Bahtiyar Sungur 146 oy alırken, diğer adaylardan Hasan Durmuş da 149’ar oy aldı. Sonuçlara itiraz edilmesi üzerine, sandıktan çıkan oylar tekrar sayıldı fakat oylar yine eşit çıktı. Buldan İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği kararla ikili arasında kura çekimi yapıldı. Seçim Kurulu’nun çektiği kurada Bahtiyar Sungur, muhtarlık seçiminin kazanını oldu.

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