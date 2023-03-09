'Oyları tereyağ gibi eriyor...' CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia! Canlı yayında oran verdiler

Millet İttifakı'nda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla başlayan kriz, 72 saat sonra çözüldü. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için geliştirilen cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü sonrası Akşener masaya dönerken, 6'lı masa ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken, Akşener'in asık suratı gündem olmuş konuyla ilgili İYİ Parti liderinden çok net bir açıklama gelmişti. CHP liderinin adaylığında hiç bir sorun olmadığının altını çizen Akşener, seçimi kazanacaklarından yüzde yüz emin olduğunu söylemişti.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Millet İttiakı'nın en önemli paydaşlarından olan CHP ve İYİ Parti arasındaki krizin sona erdiği görülürken, iki partinin de grup başkanvekilleri birlikte canlı yayına katıldı.

Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, krizin sona erdiğinin altını çizerken, seçim sonuçlarıyla ilgili çok iddialı açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 60'A YÜZDE 40 OLACAK"

İYİ Partili Usta "Büyük bir oranda ilk turda seçim bitecek. Yüzde 60'a 40 oranında bir dağılım bekliyorum." diye konuşurken, CHP'li Altay'da benzer ifadeler kullandı.

"OYLARI TEREYAĞI GİBİ ERİYOR"

Altay, yaptığı açıklamada "Bugün yüzde 60'a 40 görünüyor. İktidarın oyları tereyağı gibi eriyor. İktidar partisinin oyları düşüyor. En fazla 40'ı görüyorlar. Kampanya dönemindeki psikolojik üstünlükle farkın daha da artacağını düşünüyorum" dedi.