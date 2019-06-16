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"Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: -"Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz"

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz." dedi.

Samatya Kent Kültür Merkezi'nde avukatlarla bir araya gelen Temelli, daha sonra işten çıkarıldığı gerekçesiyle Zeytinburnu Belediyesi önünde pankart açıp eylem yapan Kenan Gündoğdu'ya destek ziyaretinde bulundu.

Bu ziyaretinin ardından Pendik'teki Bitlisliler Derneği'ne geçen Temelli, HDP Pendik İlçe Örgütü tarafından dernekte organize edilen toplantıda partililere hitap etti.

Seçimlere değinen Temelli, şunları söyledi:

"31 Mart seçim sonuçlarında ortaya çok büyük adaletsizlikler çıkmıştır. İstanbul'u bizim kazanma olasılığımız yoktu. Biz de 31 Mart'ta dedik ki 'Tek başımıza kazanacağımız yerleri kazanacağız ama tek başımıza iktidar olamayacağımız yerleri de demokrasi güçlerinin kazanması için var gücümüzle çalışıp, demokrasi güçlerine kazandıracağız.' Neye karşı AKP- MHP bloğuna karşı. Bunu kim başardı? Siz başardınız. HDP başardı, Kürt halkı, emekçiler, kadınlar, gençler başardı. 23 Haziran'da da başaracağız. Çünkü bu, demokrasi mücadelesidir."

"Bize 'Neden onu destekliyorsunuz?' diyorlar" ifadesini kullanan Temelli, "Mesele birisini desteklemek değil. Mesele siyaseti birlikte eylemek. AKP-MHP bloğunun adayına karşı demokrasi mücadelesini yükseltmek. Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında Ekrem İmamoğlu vardır. O yüzden de gideceğiz oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz. Oylarımızı emanet olsun diye 3-5 sandalye masa için ya da çıkarlar için vermeyeceğiz. Oylarımızı Türkiye halklarının, çocuklarımızın geleceği için vereceğiz. İnanıyoruz ki 31 Mart'da olduğu gibi 23 Haziran'da da biz kazanacağız." diye konuştu.

Temelli, bir soru üzerine, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilebileceği iddiasına ilişkin, "Böyle bir olasılığın düşük olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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