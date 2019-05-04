Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde belki beklediğimiz neticeleri tam olarak almadık ama bütün arkadaşlarımız bilmeli ki, biz oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Bu önemli bir adım." dedi.

Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde, 31 Mart seçimlerinde partisinden ilçe belediye başkanlıklarına aday olan isimlerle değerlendirme toplantısı yaptı. Zor bir seçim dönemi atlattıklarını belirten Karamollaoğlu, partisinin tüm teşkilatlarına teşekkür etti.

Adaylar ve teşkilat üyelerinin seçimi kazanmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, mahalli idareler seçimlerinin ülkenin genel gidişatını etkilemeyeceğini söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı oy oranına değinerek şunları söyledi:

"Seçimlerde belki beklediğimiz neticeleri tam olarak almadık ama bütün arkadaşlarımız bilmeli ki, biz oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Bu önemli bir adım. Her ne kadar bazı istatistiklerde hesap tarzına göre yüzde 2,7 rakamı geçiyorsa da Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil."