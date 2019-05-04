Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde belki beklediğimiz neticeleri tam olarak almadık ama bütün arkadaşlarımız bilmeli ki, biz oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Bu önemli bir adım." dedi.
Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde, 31 Mart seçimlerinde partisinden ilçe belediye başkanlıklarına aday olan isimlerle değerlendirme toplantısı yaptı. Zor bir seçim dönemi atlattıklarını belirten Karamollaoğlu, partisinin tüm teşkilatlarına teşekkür etti.
Adaylar ve teşkilat üyelerinin seçimi kazanmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, mahalli idareler seçimlerinin ülkenin genel gidişatını etkilemeyeceğini söyledi.
Karamollaoğlu, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı oy oranına değinerek şunları söyledi:
"Seçimlerde belki beklediğimiz neticeleri tam olarak almadık ama bütün arkadaşlarımız bilmeli ki, biz oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Bu önemli bir adım. Her ne kadar bazı istatistiklerde hesap tarzına göre yüzde 2,7 rakamı geçiyorsa da Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil."
- "Seçimler, erken bir tarihte kolay kolay yapılmaz"
Türkiye'nin problemlerinin çözümünün Saadet Partisi'nde olduğunu öne süren Karamollaoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu 80 milyonluk nüfusun önemli bir potansiyel olduğuna dikkati çekti.
Karamollaoğlu, yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin önünde uzun bir zaman olduğunu belirterek, "Bundan sonraki seçimler, 4 buçuk sene sonra mı olur yoksa bir buçuk sene sonra mı olur onu bilmiyorum. Benim kanaatim; bu seçimler erken bir tarihte kolay kolay yapılmaz." ifadelerini kullandı.
Partisinin belediye başkan adaylarıyla bundan sonraki süreçte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Karamollaoğlu, tüm teşkilatların bir sonraki seçimlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
- "Amerika, uluslararası hiç bir kurala itibar etmiyor"
Amerika'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerine de değinen Karamollaoğlu, "Amerika, şu anda haydut bir devlet. Elinde güç olduğu için de verdiği kararları yerine getirebilme imkanına sahip. Amerika, uluslararası hiç bir kurala itibar etmiyor."
Karamollaoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştirerek, Türkiye'nin İran hükümetinin yanında olması gerektiğini belirtti.