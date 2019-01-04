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Oylat kış turizminde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

KAYNAKTAN çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliği olan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda kış sezonu açıldı.

Oylat kış turizminde patlama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - KAYNAKTAN çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliği olan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda kış sezonu açıldı. Geçen yıl yurt içinden ve dışından 300 bin kişinin ağırlandığı kaplıcalara, sömestirde ziyaretçi akını bekleniyor.
İnegöl merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğayla iç içe olan turizm cenneti Oylat Kaplıcaları'ndaki 3 otelde, 2018 yılında 300 bin kişi ağırlandı. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini yabancılar oluşturdu. Oylat Kaplıcaları Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız, 2018 yılının, kaplıcalar için çok verimli geçtiğini belirterek, "170 bin kişinin konakladığı, 130 bin kişinin günübirlik yararlandığı Oylat'a, 2018 yılında 300 bin müşteri gelip, şifa aradı" dedi.
Bu yılın da iyi geçmesini beklediklerini kaydeden Özgür Yıldız, "2019 başında da odalarımızın tamamı doldu. Sömestire sayıla günler kala rezervasyonlar yapıldı. Şirketimizin 4'üncü otelini de yakın zamanda hizmete açmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da Oylat'ı güzel günler bekliyor. Sağlık, şifa Oylat'ta. Oylat'ın günlük kapasitesi 750 kişi. Müşteri portföyünden bahsetmek gerekirse Türkiye'nin dört bir tarafından misafir ağırlıyoruz. Yurt dışından da özellikle Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları tarafından tercih ediliyoruz. Yabancı turizm anlamında da 2018 yılında en iyi sezonu geçirdik. İnegöl misafirperverliğini burada gösteriyoruz" diye konuştu.

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