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Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ziyarete açık en büyük ikinci mağarası olan Bursa'daki Oylat Mağarası'na geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla turist gelmesi bekleniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası'na bu yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi geleceği öngörülüyor.

Oylat Mağarası İşletme Müdürü Sıtkı Milli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oylat Deresi'nin batı kenarında, kanyon yamacında bulunan mağaranın uzunluğunun 700 metre olduğunu belirterek, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Mağaranın ziyarete açık Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak bilindiğini aktaran Milli, "Damla taş havuzları ile binlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitler gerçekten etkileyici. İnegöl'ün 17 kilometre güneydoğusundaki Hilmiye Mahallesi'nde yer alan Oylat Mağarası, birbirine bağlı iki kattan oluşuyor." diye konuştu.

Milli, mağaranın içinde sıcaklığın düştüğünü belirterek, "Mağaranın ön kısmına geldiğinizde soğuk bir rüzgar ile karşı karşıya geliyorsunuz. Sürekli esiyor. Mağaranın içi yaz aylarında harika oluyor. Yaz aylarının sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar sadece mağaranın önünde oturuyor. Mağaranın içinden dışına doğru hava sirkülasyonu var. Sürekli estiği için yaz aylarında uğrak yer oluyor." şeklinde konuştu.

Mağaranın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu, sezon açılmamasına rağmen ziyaretlerin yoğunlaştığını ifade eden Milli, "Normalde temmuz ayından itibaren yoğunluk başlardı. Geçen yıl 25 bin kişiyi konuk ettik. Bu yıl 30 bin ve üzerinde turist bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Oylat Mağarası

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