Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı! Sevgisini adeta haykırdı

2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı için Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir sürprizle karşılaştı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erdoğan olayın aslı anlaşılınca tebesüm etti.

ERDOĞAN'I GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler dün katıldıkları programda okula hareketlendikleri sırada kendilerini bekleyen kalabalığın arasında bir adam avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı.

ŞİİR OKUDUĞU ANLAŞILINCA YÜZLER GÜLDÜ

İlk etapta Erdoğan dahil herkes kısa bir şaşkınlık yaşadı ancak bağıran vatandaşın şiir okuduğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine şiir okuyan vatandaşın şiiri bitirmesini bekledi ve konuşma yapacağı alana doğru ilerledi.

BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA'YI ANDI

Açılış konuşmasına bayrak şairi Arif Nihat Asya'ya rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.



