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Öyle bir kaza yaptı ki görenler şok oldu

23.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Öyle bir kaza yaptı ki görenler şok oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak dik kaldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak dik kaldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ç. idaresindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, Kandıra ışıklar mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, çarptığı bariyerde şaha kalkarak dik kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İbrahim Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dik kalan aracı gören vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekilirken, polis ekipleri ise kaza hakkında inceleme başlattı.

Öyle bir kaza yaptı ki görenler şok oldu

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