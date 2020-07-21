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Öyle bir manzarası var ki... Bu kahve görenleri mest ediyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İsaören köyünde bulunan kahve manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Kahvede çaylarını içen bölge sakinleri, hem serinliyor hem de güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

İnegöl ilçesine bağlı İsaören’de bulunan köy kahvesinin öyle bir manzarası var ki, köylüler hem kahvede çaylarını içiyor hem de muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor. Köyden geçen derenin kenarındaki köy kahvesi, yaz aylarında açık havada bulunuyor. Dere kenarında ağaçların gölgesinde, yeşilliklerin içerisinde bulunan kahvede köylüler çayı 1 liraya muhteşem manzara eşliğinde içiyor. Köy kahvesinin ünü o kadar yayılmış ki, bu kahveye çay içmek için dışarıdan gelenler bile var.

Çay içmek için bu kahveye her gün geldiklerini ifade eden köylüler, "Köyümüzün mazisi eski. Köyümüzün doğal güzellikleri çok fazla. Her yer yeşil. Köyümüzde bulunan kahvenin manzarası ise muhteşem. Yazın kahveyi köyümüzden akan derenin kenarında açık havaya kuruyoruz. Burada derenin kenarında 1 liraya muhteşem manzaraya karşı çaylarımızı yudumluyoruz. Dışarıdan buraya çay içmek için gelenler var. Görenler manzarasına hayran kalıyor. Burada çay içmeye herkesi bekleriz" dedi.

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Köy kahvesini işleten Necdet Yakut, "Ben 28 yıldır bu kahveyi işletiyorum. Benim işlettiğim kahve normal kahvelerden çok farklı. Bu köyde yaşayanlar güzel bir yerde vakitlerini geçiriyor. Buraya gelenler çok beğeniyor. Ayrıca bu manzarada çay içmek de çok ucuz. Çayı 1 liraya satıyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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