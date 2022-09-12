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Öyle bir şaka yaptılar ki okul kapandı! Sosyal medyada hızla yayılınca...

12.09.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Öğrenciler arasındaki şakalaşma sosyal medyada hızla yayılınca çığ gibi büyüdü. Bir grup öğrenci şaka amaçlı olarak kısa süreli panik oluşturmak istese de bu şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun gün boyu kapatılmasına neden oldu. Olaya neden olan şakacı öğrencileri ise çok büyük bir ceza bekliyor. İşte detaylar...

Öyle bir şaka yaptılar ki okul kapandı! Sosyal medyada hızla yayılınca...

ABD'de son dönemde bazı okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar, ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Daha önce okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilinirken Florida eyaletinde bir grup öğrenci ülkenin en hassas noktalarından bir tanesine dokunacak bir şaka yaptı. ABD'nin adeta bam teline dokunan bu şaka çığ gibi büyüdü ve okulun gün boyu kapanmasına kadar gitti. İşte ABD'deki şaka olayı ile ilgili tüm detaylar...

PANİK OLUŞTURMAK İSTEDİLER

Polisin verdiği bilgiye göre, Daytona Beach’teki Mainland Lisesi kantininde toplanan bir grup öğrenci, şaka amacıyla panik oluşturmak istedi.

Okulun video kayıtlarında, bir öğrencinin silah olduğu korkusuyla kantini hızlıca terk etmesi üzerine diğer öğrencilerin de panikle salonu boşalttığı görüldü.

"KONTROLDEN ÇIKTI"

Daha sonra toplumda korkuya neden olan ve sosyal medyada büyüyen olay üzerine polis, internet sitesinden, "Birkaç öğrencinin acımasız bir şakası gibi görünen bütün bu olay, internet trolleri ve yanlış bilgilendirilmiş insanlar yüzünden kontrolden çıktı." ifadesini paylaştı.

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Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında ve olaya karışan öğrencilerle yapılan görüşme sonucu silahın bulunmadığını bildirdi.

Okulda ihtiyaten güvenlik önlemleri artırılırken, olaya neden olan öğrenciler hakkında cezai işlem başlatılacağı ve büyük olasılıkla okuldan uzaklaştırılacakları kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
şaka okul abd
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