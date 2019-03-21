"Öyle bir ses vereceksiniz ki Pensilvanya’daki deccal duyacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı'nın gücünü Türkiye'ye göstermek için Elbistan'dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak." dedi.

Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Seçim Bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını, Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'ye gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın sosyal medyada paylaştığı videoya değinen Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi bu FETÖ'cüler kafalarını çıkarmaya başladılar. Amerika'daki bu FETÖ'nün, affedersiniz köpeklerinden birisi dün bir video yayınladı. Ekrem Dumanlı denen alçak, dün yine Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bunlar o kadar terbiyesiz, o kadar utanmaz, o kadar alçak, o kadar hain, o kadar yüzsüz ki Türkiye'ye ve bu millete yaptıkları yetmiyormuş gibi çıkıp, 'Karanlık dönemin artık Türkiye'de bitmesi gerekiyor' diyor. Biz bu mücadeleyi niye veriyoruz? 31 Mart'ta PKK'yı sevindirmeyeceğiz, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz, 31 Mart'ta Türkiye düşmanlarını sevindirmemek için Elbistan bu mücadeleyi veriyor."