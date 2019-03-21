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"Öyle bir ses vereceksiniz ki Pensilvanya’daki deccal duyacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Cumhur İttifakı'nın gücünü Türkiye'ye göstermek için Elbistan'dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak" - "Ekrem Dumanlı denen alçak, dün yine Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bunlar o kadar terbiyesiz, o kadar utanmaz, o kadar alçak, o kadar hain, o kadar yüzsüz ki Türkiye'ye ve bu millete yaptıkları yetmiyormuş gibi çıkıp, 'Karanlık dönemin artık Türkiye'de bitmesi gerekiyor' diyor" - "Biz bu mücadeleyi niye veriyoruz? 31 Mart'ta PKK'yı sevindirmeyeceğiz, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz, 31 Mart'ta Türkiye düşmanlarını sevindirmemek için Elbistan bu mücadeleyi veriyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı'nın gücünü Türkiye'ye göstermek için Elbistan'dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak." dedi.

Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Seçim Bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını, Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'ye gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın sosyal medyada paylaştığı videoya değinen Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi bu FETÖ'cüler kafalarını çıkarmaya başladılar. Amerika'daki bu FETÖ'nün, affedersiniz köpeklerinden birisi dün bir video yayınladı. Ekrem Dumanlı denen alçak, dün yine Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bunlar o kadar terbiyesiz, o kadar utanmaz, o kadar alçak, o kadar hain, o kadar yüzsüz ki Türkiye'ye ve bu millete yaptıkları yetmiyormuş gibi çıkıp, 'Karanlık dönemin artık Türkiye'de bitmesi gerekiyor' diyor. Biz bu mücadeleyi niye veriyoruz? 31 Mart'ta PKK'yı sevindirmeyeceğiz, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz, 31 Mart'ta Türkiye düşmanlarını sevindirmemek için Elbistan bu mücadeleyi veriyor."

- "Tek oy tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millettir"

Ünal, seçimlerde tek bir oyun bile çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 10 günde özellikle Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Son 10 gün Cumhur İttifakı'nı, Devlet Bey'i, Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirmek için daha da çok çalışacağız. Şunu unutmayın, tek oy tek vatan, tek oy tek bayrak, tek oy tek devlet ve tek oy unutmayın ki tek millettir. Tek oy çok kıymetlidir. O yüzden tek bir oy için kapı kapı gezeceğiz. Çünkü sandıkta tek bir oyun kıymetini çok iyi bileceğiz. Son 10 gün. Cumhur ittifakının gücünü Türkiye göstermek için Elbistan’dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak."

Mahir Ünal, 31 Mart günü Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli'nin zayıflamasını bekleyen "akbaba sürüsüne" de en büyük ve en güzel cevabın verileceğini söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

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