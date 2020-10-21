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Öyle bir şey oldu ki başbakan dondu kaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, evinden Amerikan The Washington Post gazetesine canlı yayında röportaj verirken depreme yakalandı. Görüntüler büyük ses getirirken, parlamento üyeleri de panik yaşadı.

Öyle bir şey oldu ki başbakan dondu kaldı!

Volkan patlamalarıyla dünyanın tanıdığı İzlanda'da, bu kez patlamadan bir hafta sonra başkent Reyjavik’te deprem meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, 5.6 depremin başkentin 35 km kadar güneyinde gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını duyurdu.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Amerikan The Washington Post gazetesine koronavirüs krizini değerlendirdiği bir röportaj veriyordu.

Depreme canlı yayında yakalanan Başbakan Jakobsdottir, “Tanrım, deprem oluyor” deyip bir yandan önündeki masayı tutmaya çalıştı.

“Burası İzlanda!” diyen 44 yaşındaki Başbakan Jakobsdottir, daha sonra durumu gülerek geçiştirerek durumunun iyi olduğunu, evinin de hasar görmediğini söyledi.

Kadın başbakanın canlı yayındaki görüntüleri dünya çapında yankı buldu, birçok uluslararası yayın organı tarafından haberleştirildi.

Bu esnada Reykjavik meclisi de sismik hareketlerle sallandı. Milletvekili Helgi Hrafn Gunnarsson, kürsüden hızla uzaklaşırken, Meclis Başkanı Steingrímur J. Sigfússon arkasında oturmaya devam etti.

Olay, bilim insanlarının geçen hafta Grímsvötn yanardağının yeni bir patlama için aktifleşmeye başladığına ilişkin uyarısından bir hafta sonra meydana geldi.

Yanardağ 20 km’ye kadar havaya kül püskürtüyor. 2011 yılında bu nedenle 900 uçuş iptal edilmişti.

Lancaster Üniversitesi’nden yanardağ uzmanı Dr. Dave McGarvie, artan termal aktivitenin buzları daha çabuk erittiğini ve deprem aktivitesinde yakın dönemde artış tespit ettiklerini söyledi.

Tüm bunlar pek yakında bir volkanik patlamanın habercisi ve uzmanların takip ettiği diğer sinyal ise ‘saatlerce sürecek deprem dalgaları’. Bu magmanın yukarıya doğru hareket ettiğini gösteriyor.

Patlamayla saçılan kül, 260 metre kalınlığa kadar ulaşabilen bir buz duvarıyla çarpışıyor. Islak ve yapışkan hale gelen kül bulutu havadan hızla düşerek hasarı azaltıyor.

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