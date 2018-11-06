HABER

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Isparta'da alışveriş yaptığı büfeye sahte para verdiği iddia edilen H.K., iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından dövüldü. Polise teslim edilen H.K. ifadesi için merkeze götürülürken, esnaf da şüphelinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Olay, dün Davraz Mahallesi Köy Garajı mevkisinde meydana geldi. Bir büfe sahibi, iş yerinden alışveriş yapan H.K.'nin iddiaya göre, kendisine sahte para verdiğini fark etti. Büfe sahibi H.K.'yi yakalarken, çevredeki esnafa da durumu haber verdi. Büfe sahibi ve gelen diğer esnaf H.K.'yi dövdükten sonra ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nin daha önce de bazı iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı ortaya çıktı. H.K.'nin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

ESNAF SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Diğer yandan, esnaf dövdükleri şüphelinin fotoğrafını, "Bu kişi sahte parayla yakalandı. Emniyete teslim ettik. Köy Garajı civarı. Başka kişilerin de başına geldiyse emniyete şikayetçi olsun" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Sigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül olduSigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül oldu
Gebze'de, fabrika çatısında yangın (2) - YenidenGebze'de, fabrika çatısında yangın (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte para ısparta

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.