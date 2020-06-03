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  4. Öyle bir tedbir aldılar ki... Bu köye koronavirüs hiç uğramadı!

Öyle bir tedbir aldılar ki... Bu köye koronavirüs hiç uğramadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs nedeniyle pek çok kayıpla karşı karşıya kalırken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden gelen haber alınan önlemlerin değerini gözler önüne serdi. İlçedeki Alacaat Mahallesi sakinleri tarafından, uygulanan yöntem sayesinde 90 gün boyunca tek bir kötü haber bile gelmedi. Koronavirüs sürecinde kendini izole eden köye kimsenin girişine izin verilmedi. Köyden gidenlerin geri dönüşüne de müsaade edilmedi. O köy havadan görüntülendi.

Türkiye korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren aldığı önlemlerle dünyaya örnek olurken, Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi sakinleri ilginç bir dayanışma sergiledi. Tedbir amacıyla dışarıdan misafir kabul etmeyen ve tedbirlerin sıkı sıkıya uygulandığı mahallede, ihtiyaçlar da mahallelinin imkanlarıyla karşılandı.

'KÖYDE YAŞAYANLARA SAHİP ÇIKALIM'

Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, "İlk virüs görüldüğü günden itibaren Bursa veya ilçe merkezine göç eden mahalle sakinlerimiz bize teklifte bulundular. ’Köydeki yaşlılara sahip çıkalım ve köye gelmeyelim’ dediler. Biz de mahallemize sahip çıktık. "
"Ramazan ve bayram dahil olmak üzere kimse gelmeyip herkes uzaktan bayramlaştı. Bu tür tedbirlerde devlet ne kadar dikkatli ise bizim vatandaşlarımız da dikkatli. "
"Yaptıkları duyarlı davranışları için herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür korona virüs hiç görülmedi."
3 aydır köylerine gelmeyen Yüksel Bayram da şunları söyledi:
"Bu süreç başladıktan sonra köy halkımız böyle bir karar aldı. Bizimde yakınlarımız olmasına rağmen köyümüze gelmedik. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladığı için bende köyüme ziyarete geldim." (İHA)
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