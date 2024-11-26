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  4. Öyle bir yağdı ki 40 yılın acısı çıktı! Teyzeler karda adeta kayboldu, gençler tadını çıkardı, arabalar olduğu yere saplandı...

Öyle bir yağdı ki 40 yılın acısı çıktı! Teyzeler karda adeta kayboldu, gençler tadını çıkardı, arabalar olduğu yere saplandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 12:19
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Erzurum’un Uzundere ilçesi 40 yılın en yoğun kar yağışına tanıklık etti. Arabalar neredeyse kara gömüldü, çevre halkı karın içinde adeta kayboldu... Manzara kusursuz olsa da kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşandı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, kar yağışı beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi.

Öyle bir yağdı ki 40 yılın acısı çıktı! Teyzeler karda adeta kayboldu, gençler tadını çıkardı, arabalar olduğu yere saplandı...

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi.

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İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 SAATTEN UZUN SÜRDÜ

Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. Elektrik ekipleri, sorunun kar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik direklerine ve tellerine zarar vermesinden kaynaklandığını belirledi. Henüz yapraklarını dökmemiş olan ağaçlarda biriken kar kütleleri ağaçların devrilmesine neden oldu.

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İLÇE SAKİNLERİ ZOR DURUMDA

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İlçede günlük yaşamın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

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Uzundere sakinleri, uzun yıllardır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar yağış
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