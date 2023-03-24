Öyle bir yerde bulundu ki ekipler bile hayretler içinde kaldı! Şaşırtan 'söz' isteği karşısında ise polis memuru: "İnsan gibi muamele göreceksin gel"

Antalya'da farklı suçlardan aranan bir şahsın evine yapılan operasyonda saklandığı yer polisi bile hayretler içinde bıraktı.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçlarından toplamda 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

EVİN DUVARINDAKİ GİZLİ BÖLÜMDE SAKLANMIŞ!

Eve giren ekipler, yaptıkları aramada C.K.’yi duvardaki gizli bölmede kıskıvrak buldu. C.K., polisten iyi muamele karşılığında 'söz' istedi.

"İNSAN GİBİ MUAMELE GÖRECEKSİN GEL"

Polis memurunun bu istek karşısında, 'İnsan gibi muamele göreceksin gel' demesinin ardından C.K. bulunduğu yerden çıktı.

Gözaltına alınan C.K., adli birimlere teslim edildi.

(İHA)

