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Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bowling oynayan genç sosyal medyada yayılan görüntülerde elindeki topu öyle bir yere attı ki, kimse inanamadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bowling oynayan gencin attığı top, öyle bir yere gitti ki herkes şaştı kaldı. Elindeki bowling topunu lobutların arasında daha önce açtığı boşluğa nişanlayan çocuk, daha sonra zoru başardığı için dansını sergiledi. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Bowling top lobut

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