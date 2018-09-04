Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bowling oynayan gencin attığı top, öyle bir yere gitti ki herkes şaştı kaldı. Elindeki bowling topunu lobutların arasında daha önce açtığı boşluğa nişanlayan çocuk, daha sonra zoru başardığı için dansını sergiledi. İşte o görüntü.

