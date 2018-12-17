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Öyle bir yöntem buldu ki satışı ikiye katladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Adana'da Tarihi Büyüksaat çevresinde milli piyango bileti satan Halit Akdeniz, bulduğu yöntem sayesinde satışlarını ikiye katladı. Günlük ciosunu 500 TL'den bin TL'ye çıkaran Akdeniz, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını söyledi.

70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal eden vatandaşlar, Halit Akdeniz'in bulduğu yöntem sayesinde bakın bu kez hayallerine nasıl ulaşmayı tercih etti...

'Talih Kuşu’ sayesinde cirosunu ikiye katladı

Adana’da seyyar milli piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına ayağından iple bağladığı beyaz güvercin sayesinde günlük cirosunu 500 TL'den, bin TL'ye yükselttiğini söyledi.
Tarihi Büyüksaat çevresinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını belirten Halit Akdeniz(57), büyük yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TL’yi hayal eden vatandaşları ilginç bir yöntemle tezgahına çekti.
Kuş pazarından satın aldığı beyaz bir güvercini ayağından iple tezgahına bağladı.
‘Talih Kuşu’nu tezgahına koymadan önce günde 500 TL'lik satış yaptığını aktaran Akdeniz, “Kuş pazarından aldığım talih kuşu sayesinde şu anda bin lira civarında satış yapıyorum. Günde 40 ila 50 bilet satıyorum.
Vatandaşlar gelip güvercini seviyor. Kuşun pislediği biletin uğur getireceğini düşünüp, o bileti alıyorlar” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
milli piyango yılbaşı çekilişi güvercin

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