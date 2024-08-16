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  4. Öylece durduğunu görenler polise haber verdi! Görünüşte hiçbir şey yoktu: Detaylı aranınca içinden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Öylece durduğunu görenler polise haber verdi! Görünüşte hiçbir şey yoktu: Detaylı aranınca içinden çıkanlar polisi bile şaşırttı

16.08.2024 10:03
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Bursa’da sokak arasında kazalı olarak park halinde bekleyen hafif ticari araç polisi harekete geçirdi. Polis yaptığı aramada, pompalı tüfek ve atışa hazır tabanca ele geçirdi. Tabancanın atışa hazır olması ise dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde kazalı ve şüpheli olarak duran aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

DETAYLI ARANINCA POMPALI TÜFEK VE TABANCA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis şüpheli olarak duran hafif ticari aracı alınan izinlerin ardından aradı.

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Görünüş itibarıyla hiçbir şey gözükmeyen araç, detaylı aranınca pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

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Tabancanın atışa hazır olması dikkatlerden kaçmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ba903400-0573-4060-832f-631465f3142bBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa pompalı tüfek
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