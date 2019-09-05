HABER

Oynadığı ip boynuna dolanan İlkim, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te 7 yaşındaki İlkim Dilara Yaşar, oyun oynadığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Oynadığı ip boynuna dolanan İlkim, öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te 7 yaşındaki İlkim Dilara Yaşar, oyun oynadığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde 4 kardeşi ile yalnız kalan İlkim, gardropa bağladığı ipin diğer ucundan tutarak yatağın üzerine çıktı. Yatakta zıplayarak oynadığı ipin boğazına dolanması sonucu nefessiz kalan küçük kız, yere düştü. Odaya giren kardeşi, ablasının boynundan ipi çıkararak, komşulara haber verdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlkim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Oynadığı ip boynuna dolanan İlkim, öldü

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Kuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istediKuzenini öldüren katil zanlısı, amcasından 'af' istedi
Çanakkale’de 103 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 103 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.