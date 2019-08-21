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Oynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

AKSARAY’da 2 katlı evin bahçesindeki ahşap gölgeliğe bağladığı bilgisayar kablosuyla oynayan Suriye uyruklu Hüseyin İdris'in (10) boynu kabloda asılı kaldı.

Oynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY’da 2 katlı evin bahçesindeki ahşap gölgeliğe bağladığı bilgisayar kablosuyla oynayan Suriye uyruklu Hüseyin İdris'in (10) boynu kabloda asılı kaldı. Hüseyin İdris durumu fark eden yengesinin bağırmasıyla komşuları tarafından kurtarıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1208 Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Hüseyin İdris'in boynu, bahçedeki ahşap gölgeliğe bağladığı kabloya dolandı. Durumu fark eden yengesi komşularından yardım istedi. O sırada Suriyeli aileye yatak getiren Bayram Aktaş (63) çocuğu boğazına dolanan kablodan kurtararak ilk müdahayi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüseyin İdris’i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hüseyin İdris’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Oynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardıOynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardıOynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardıOynadığı kablo boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı

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