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Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

18.07.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira ikramiye kazandı. Gönlünü başka bir kadına da kaptıran Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. Şimdi zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşayan Oytun, "Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim" dedi.

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun, 1998 yılında oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira kazandı. Evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptıran Oytun'un milyonerliği fazla uzun sürmedi. 8 yılda parası biten Oytun, şimdi zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyor. "Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti" diyen Oytun, "Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim" diye konuştu.

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KAZI KAZAN OYNADI, 7,5 MİLYAR LİRA KAZANDI

Hamallık yapan Mustafa Oytun 1998 yılında kazı kazan oynadı. Kazıdığı ilk kupon boş çıkan Oytun'a, ikinci kuponda 7,5 milyar lira çıktı. Sevinçle şubeye giderek ikramiyesini alan Oytun, ilk olarak kendisine ev satın aldı.

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MİLYONERLİĞİ FAZLA UZUN SÜRMEDİ

Kısa sürede yaşam kalitesi artan Oytun, bu sırada evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla paraları harcayan adamın milyonerliği ise fazla sürmedi.

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SÜREKLİ LAĞIM BASAN EVDE YAŞIYOR

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyordu. Kısmi felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşı ile geçinebilen Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla adeta göle döndü.

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Mahalleyi saran kokular üzerine komşuları durumu belediye bildirdi. Oğluyla bir aydır çok kötü şartlar altında yaşayan Mustafa Oytun'un evine Melikgazi Belediyesi ekip gönderdi. Belediye ekibi eve dolan lağımı tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı.

"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ DERLERMİŞ, DEDİKLERİ GİBİ OLDU"

Mustafa Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır" dedi.

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"BENİMLE PARAM İÇİN BERABERMİŞ"

Aşık olduğu kadının tüm isteklerini yerine getirdiğini belirten Oytun, "Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim." diye konuştu.

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Kayseri
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