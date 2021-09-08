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  4. Oynadığı oyun kabusu oldu! İhbarı duyar duymaz harekete geçtiler

Oynadığı oyun kabusu oldu! İhbarı duyar duymaz harekete geçtiler

08.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evin balkonunda oyun oynarken kafası parmaklıklara sıkışan iki buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılabildi. Derice ilçesinde yaşanan olay, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde son buldu.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonundaki oyun oynadığı sırada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

ÇOCUĞU SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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