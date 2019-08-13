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Oynadığı tüfek ateş alınca kuzenini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, K.F.'nin (16) bayram ziyaretine geldiği evde bulup, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Hava Nur Fillik vuruldu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, K.F.'nin (16) bayram ziyaretine geldiği evde bulup, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Hava Nur Fillik vuruldu. Ağır yaralanan Fillik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için geldiği evde, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan K.F., iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla kuzeni Hava Nur Fillik'i vurdu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fillik'in ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Fillik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hava Nur Fillik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

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