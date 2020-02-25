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Oynadıkları 'savaş oyunu' yürekleri burkmuştu! Suriyeli Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 23:18 | Son Güncelleme

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı küçük Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi.

Oynadıkları 'savaş oyunu' yürekleri burkmuştu! Suriyeli Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı.

Türkiye'ye geçişi sırasında AA muhabirine konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor." diye konuştu.

Baba Muhammed, Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum." dedi.

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KORKMAMAK İÇİN 'SAVAŞ OYUNU' OYNAMIŞLARDI

Selva ve ailesi, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı.

AA ekipleri, 18 Şubat'ta İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babası tarafından "savaş oyunu" oynatılan küçük Selva'ya ulaşmıştı.

AA'nın çekimi sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergilemişti.

Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

(AA)

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