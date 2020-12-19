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  4. Oynadıkları TNT patladı: 3 kişi öldü

Oynadıkları TNT patladı: 3 kişi öldü

19.12.2020 21:53 | Son Güncelleme:
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Yemen’in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin (TNT) patlaması sonucu hayatını kaybetti.Yemen’in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çıkarmaya çalışırken patlayıcı bir anda infilak etti.

Yemen’in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin (TNT) patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Yemen’in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çıkarmaya çalışırken patlayıcı bir anda infilak etti. TNT’nin patlaması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları olayı, “Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT’yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı” ifadeleri ile aktardı.

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