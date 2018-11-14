Eşi isteğini yapmayınca dehşet saçmıştı! Flaş gelişme

Dün Gaziantep'in Çıksorut Mahallesi'nde alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sebiha Sepil'i isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürmesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Gaziantep Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri, Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sebiha Sepil'i pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen Sezer S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının gidebileceği adreslerde arama yapan ekipler, teknik takip sonucu zanlının Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, katil Sezer S.'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunda oynamasını kabul etmediği için eşini öldürdüğü iddiasını reddederek, "Eşim bana yakın davranmıyordu. Birkaç gün önce ayrılmak için babasının evine gönderdim. Fakat kendisi gitmek istemedi. Olay gecesi bana yine uzak durması nedeniyle tartışınca vurdum, pişmanım" dedi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Sezer S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.