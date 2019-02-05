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Oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı.Olay Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı.
Olay Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Derviş ailesinin 7 yaşındaki çocuğu Muhammed El-Derviş, iddiaya göre ikinci katın balkonunda oyun oynamaya başladı. Bu sırada balkonun demir korkuluklarına çıkmaya çalışan çocuk 2. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

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