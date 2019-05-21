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Oynarken kaybolan küçük Melek'in derede cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 07:43 | Son Güncelleme

MARDİN'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Oynarken kaybolan küçük Melek'in derede cansız bedeni bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Melek'in cansız bedeni bulundu.
Melek Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Oynarken kaybolan küçük Melek'in derede cansız bedeni bulundu

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