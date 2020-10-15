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Oynasın diye bahçeye çıkarmıştı! Kedisinin zehirlendiğini öğrenince...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Sivas'ta oynaması için bahçeye çıkardığı kedisini zehirlendiğini öğrenen kadın, gözyaşlarına engel olamadı. Zehirlendiği tespit edildikten sonra bu durumun bilinçli yapılmış olabileceğini söyleyen 39 yaşındaki Esra Uzdemir, kedisini zehirleyen kişilerin bulunarak cezalandırılması için şikayetçi oldu.

Oynasın diye bahçeye çıkarmıştı! Kedisinin zehirlendiğini öğrenince...

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Esra Uzdemir (39) çok sevdiği kedisini oynaması için evinin bahçesine bıraktı. Eve dönen kedisinin rahatsızlandığını fark eden Uzdemir, soluğu veterinerde aldı. Veteriner hekim tarafından yapılan incelemede kedinin zehirlendiği tespit edildi. Uzdemir, kedisinin bilinçli olarak zehirlendiğini düşünerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı.

Uzdemir, yaptığı açıklamada kedisinin zehirlendiğini belirtirken gözyaşlarına boğuldu. Yakın tarihte çevrede bir kedinin benzer şekilde zehirlendiğini ve öldüğünü ifade edip, “Kasıtlıysa ben şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Diğer kedilere de aynı şeyin yapılacağını düşünüyorum. Ben dün fark ettim. Dün kusma ile başladı. Sabah tekrarladı ve kedi önüme bayıldı. Bayılınca hemen veterinere gönderdim. Sonra zehirlendiği ortaya çıktı. Sokak kedisi değil bu benim kedim. Diğer ölen kedi sokakta yaşayandı. Kapının önünde oynuyordu. Bu bahçe içerisinde oynamasına izin veriyorduk” dedi.

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'BENİM İÇİN İNSAN KADAR DEĞERLİ'

Uzdemir, kedisinin insan kadar değerli olduğunu ifade ederek, “Araştırdığım kadarıyla üzerine dökülen herhangi bir kimyasal bir maddeden zehirlenme olabiliyormuş. Kendilerini yaladıkları için. Yiyecekle olabiliyormuş. Ben bu kediyi 2 ay önce ameliyattan geldi, istemiştim. Benimle beraber geldi ve daha bebek. Seviyoruz. Benim için bu insan kadar değerli” şeklinde konuştu.

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Duran Öğer ise şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan dün oynayan zıplayan hayvan dün öğleden sonra durgunlaştı hareketsin kaldı. Sabah temenni düştü. Veterinere götürdüler, zehirlenme olmuş dediler. Getirdik bekliyoruz. Daha önce bir tane sokak kedimiz öldü. Bizim ki ikinci. Şikayetçi olacağız.”
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İHA

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