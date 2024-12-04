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Oytun Erbaş "Ben tam adam değilim" diyerek itiraf etti! Nilgün Belgün "İçindeki dondan olmasın" deyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 12:00
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Oytun Erbaş, Nilgün Belgün'ü konuğu oldu ve açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. Erbaş "Ben tam bir adam değilim" diyerek şaşırtırken Nilgün Belgün'ün yanıtı ise ağızları açık bıraktı.

Oytun Erbaş "Ben tam adam değilim" diyerek itiraf etti! Nilgün Belgün "İçindeki dondan olmasın" deyince...

Oytun Erbaş, ünlü oyuncu Nilgün Belgün’ün konuğu olduğu programda yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti. Erbaş, samimi ve çarpıcı sözleriyle gündem yaratırken bir itiraf ise gündem oldu.

Oytun Erbaş konuşmasında "Ben geleneksel maço tavırlar takınırım, ilk tanışmada maço tavranıyorum" dedi.

Belgün ise "Sen eşcinselliğe karşı mısın?" deyince Erbaş "Şöyle; karşı değilim eşcinsellik popüler oldu. İnsanların yüzde biri ikisi eşcinsel. Bana sarkma..." yanıtını verdi.

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Oytun Erbaş programda "Ben tam bir adam değilim" itirafıyla da şaşırttı.

"PAZEN DONLA SOĞAN SATIYORDUM"

Oytun Erbaş programın devamında ise özel hayatına dair de detaylar verdi. Oytun Erbaş "Ödemiş'te büyüdüm, çocukken pazen don giyiyor onla soğan satıyordum. Sonra okula gittim 'Oytun dediler kız donu gidiyor dediler' utandım! Bu benim için travmatikti, ağzıma s.çılan bir şeydi" dedi.

Nilgün Belgün ise "İçindeki kadın bu dondan olmasın" diyerek kahkaha attı. Oytun Erbaş ise "Dondan mondan yani bu bir travma" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgün Oytun Erbaş
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