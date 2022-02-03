Oytun Erbaş yine çok konuşulacak! ''Koronavirüs Türkiye'yi teğet geçecek'' demişti... ''Sözlerimin arkasındayım''

Koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından, "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı televizyon programında "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim. Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız'' dedi.

''KATAR VİRÜSTEN ETKİLENMEDİ''

Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var" ifadelerini kullandı. Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.

''YÜZÜME ÖKSÜRÜN''

Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.

Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.

''BİR OYTUN YETİŞMEYE KALKSA KIRK SENE SÜRER''

Öte yandan Oytun Erbaş, "Birçok araştırma yaptım, literatüre çok şey kattım. Ve ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene sürer" açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.

