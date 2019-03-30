Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?

Oy kullanma vatandaşların demokratik bir hakkıdır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ister genel seçimler ister ise yerel seçimler belirli aralıklarla yapılır. O ülkenin vatandaşları kendilerini yönetecek kişileri demokrasinin gereği seçimle belirler. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidecek. 57.5 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde "Oyumu nerede kullanacağım?" ve "Oy kullanmama cezası ne kadar?" gibi seçimle ilgili sorularının cevabını merak ediyor. Tüm detaylar haberimizde... 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM? 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için Yüksek Seşim Kurulu YSK, kendi internet sitesinde seçmen kaydı sorgulama ekranını vatandaşların erişimine açtı. Siteye girip seçmen kaydınızı nüfus bilgilerinizi girerek öğrenebilir ayrıca E-devlet üzerinden de seçmen sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. 31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunludur, bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye girer. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi. ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ? 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir. YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR? Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.