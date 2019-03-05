'Oyun bağımlılığı çocukların beyin gelişimini etkiliyor'

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, ailelerin özellikle tekonolojik oyunlar oynayan çocuklarını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Oyun bağımlılığı çocukların akademik başarısını, beyin gelişimini etkiliyor" dedi. Memorial Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, her evde bir bilgisayarın kullanılmasının teknoloji bağımlılığını ortaya çıkardığını ifade etti. Teknoloji bağımlılığının çocukluk döneminden itibaren başladığını belirten Dr. Karayağız, "Şiddet içeren oyunların şöyle bir etkisi vardır; Çocuk artık gerçek dünyayı bırakarak oyun dünyasına dalıyor. Gerçek hayatı da oyun dünyası ile eşleştiriyor. Orada gördüğü birtakım haklar veya gerçek dünyada olmayan engellemeler gerçek dünyada da olmayacakmış gibi sanıyor. Bu çocukların özellikle empati geleneği kırılarak bozuluyor" ifadelerini kullandı. 'AİLELER OYUN KONUSUNDA ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİDİR' Teknoloji bağımlılığı konusunda ailelerin çocuklarını şiddet içeren oyunlardan uzaklaştırması gerektiğini vurgulayan Dr. Karayağız, "Aileler özellikle oynadıkları oyun konusunda ergenlik çağındaki çocukları yakından takip ederek izlemelidir. Bu çocukların sosyal bağımlılıklarını denetlemeleri gerekiyor. Boş oldukları zamanlarda teknolojiyi kullanmalılar ama oyun ve oyun bağımlılığı çocukların akademik başarısını, beyin gelişimini etkiliyor" diye konuştu. 'ÇOCUKLAR EN ÇOK ZAMANINI OYUN OYNAMAYA AYIRIYOR' Çocukların uyku veya ders çalışmaya daha az zaman ayırdığını kaydeden Karayağız, "Bağımlılığın özellikle belirtisinde şunlar var; zihninin bağımlılık ile alakalı sürekli fikir üretmesi, gerçek dünya ile ilgili olumlu düşüncelerden uzaklaşıp sadece bir konu üzerinde odaklanması örneklerini görebiliyoruz. Çocuk okuldayken bile aklı hep oyunda oluyor. Bir süre sonra artan zaman dilimleri, oyuna ve internete yönelik kullanılmaya başlanıyor. Çocuk uyumak, yemek yemek veya ders çalışmak için daha az zaman ayırarak oyuna ve internete daha çok zaman harcamaya başlıyor. Zihinde sürekli bağımlılık ile ilgili uğraşların ortaya çıkması ve teknoloji ile uğraştığı araç her ne ise o elinden alındığında göstermiş olduğu şiddet eylemi özellikle bağımlılığın üç temel göstergesi olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. 'YOUTUBERLAR OLUMSUZ ÖRNEK OLUŞTURUYOR' Son zamanlarda gündemde olan Youtube vasıtasıyla çocukların internet ortamından o oyunu oynayanları izleyerek örnek aldığını belirten Dr. Karayağız, sanal ortamda bir takım sunumların yapıldığını ve bu sunumu yapanların kazanç elde ettiğini dile getirerek, "Youtuberların yaptığı örneklemeler maalesef çocuklar üzerinde olumsuzluk oluşturuyor. Çocuklar arasında birbirlerine yayılan bu kanal abonelikleri veya onların önerileri doğrultusunda çocukların aslında oynamamaları gereken tehlikeli, şiddet içerikli oyunlara özendirilmiş oluyorlar" dedi.

