'Oyun bağımlılığı psikiyatrik bir bozukluktur'

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, oyun bağımlılığının psikiyatrik bir bozukluk olduğunu belirterek, “Oyun bağımlılarında dikkat sorunları, yalnızlık ve saldırganlık sık görülmektedir" dedi.

Dr. Erdem Önder Sönmez, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 2000’li yıllardan itibaren çevrimiçi oyunların hayatımıza girdiğini kaydederek, günümüzde birçok kişinin sosyal hayattan koparak oyun bağımlılığına kapıldığını söyledi. Sönmez, oyun bağımlılarının günlük yaşamının çoğunu bilgisayar, oyun konsolları ve cep telefonlarında oyun oynayarak geçirdiğini belirterek, "Psikiyatrik bir bozukluk olan oyun bağımlılığı, aşırı bir şekilde oyun oynayan kişilerin kendilerini kontrol edememesi olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda oyun bağımlılığının davranışsal ve biyolojik seviyede uyuşturucu bağımlılığıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Çok uzun süreli oyun oynayanlarda epileptik nöbetler görülebilmektedir. Çevresindeki kişilerle iletişimi azalan oyun bağımlıları sosyal hayatlarında problem yaşamaktadır. Dikkat sorunları, yalnızlık ve saldırganlık sık görülmektedir" diye konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Oyun bağlılığının tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları söyledi:

"Kişinin, oyun oynadığı saatleri kısıtlayacak ve yaşamın diğer alanlarına ayrılan zamanı artıracak düzenlemeler getirilmelidir. Oyun bağımlılığı olan kişileri sanata, spora ya da edebiyata yönlendirmek de etkili bir çözüm olabilir. Oyun bağımlılığı özellikle depresyon ve dikkat eksikliği hastalığıyla birlikte görülebilir. Bu hastalıkların da mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir."

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