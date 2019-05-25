HABER

'Oyun bağımlılığı psikiyatrik bir bozukluktur'

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

'Oyun bağımlılığı psikiyatrik bir bozukluktur'

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, oyun bağımlılığının psikiyatrik bir bozukluk olduğunu belirterek, “Oyun bağımlılarında dikkat sorunları, yalnızlık ve saldırganlık sık görülmektedir" dedi.
Dr. Erdem Önder Sönmez, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 2000’li yıllardan itibaren çevrimiçi oyunların hayatımıza girdiğini kaydederek, günümüzde birçok kişinin sosyal hayattan koparak oyun bağımlılığına kapıldığını söyledi. Sönmez, oyun bağımlılarının günlük yaşamının çoğunu bilgisayar, oyun konsolları ve cep telefonlarında oyun oynayarak geçirdiğini belirterek, "Psikiyatrik bir bozukluk olan oyun bağımlılığı, aşırı bir şekilde oyun oynayan kişilerin kendilerini kontrol edememesi olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda oyun bağımlılığının davranışsal ve biyolojik seviyede uyuşturucu bağımlılığıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Çok uzun süreli oyun oynayanlarda epileptik nöbetler görülebilmektedir. Çevresindeki kişilerle iletişimi azalan oyun bağımlıları sosyal hayatlarında problem yaşamaktadır. Dikkat sorunları, yalnızlık ve saldırganlık sık görülmektedir" diye konuştu.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Oyun bağlılığının tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları söyledi:
"Kişinin, oyun oynadığı saatleri kısıtlayacak ve yaşamın diğer alanlarına ayrılan zamanı artıracak düzenlemeler getirilmelidir. Oyun bağımlılığı olan kişileri sanata, spora ya da edebiyata yönlendirmek de etkili bir çözüm olabilir. Oyun bağımlılığı özellikle depresyon ve dikkat eksikliği hastalığıyla birlikte görülebilir. Bu hastalıkların da mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir."
FOTOĞRAFLI

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Motosiklet ambulanslar göreve başladıMotosiklet ambulanslar göreve başladı
Ramazan ayında en çok sorulan soru hipertansiyon hastalarının oruç tutup tutmayacağıRamazan ayında en çok sorulan soru hipertansiyon hastalarının oruç tutup tutmayacağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.