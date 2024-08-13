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  4. Oyun bağımlısı psikopatın ailesiyle ilgili ilk detay! Kişilik özelliği de şaşırttı: İçine kapanıkmış

Oyun bağımlısı psikopatın ailesiyle ilgili ilk detay! Kişilik özelliği de şaşırttı: İçine kapanıkmış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.08.2024 11:18
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Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de yaşanan dehşet dolu dakikalarla yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bir kişi 18 yaşındaki kişinin sokakta hazırlanışı gördüğü anları anlattı. Öte yandan saldırganın ailesinin fabrikada çalışan ve kendi hallerinde insanlar olduğu belirtilirken saldırganın da içine kapanık olduğu belirtildi.

Eskişehir’de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahsın, arka sokakta üstünü değiştirdiği öğrenildi. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar, yaşanan dehşeti anlattı.

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TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN DEHŞET

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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SALDIRI HAZIRLIĞI YAPTI

Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) isimli vatandaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’si servise alınırken 3’ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Olayın gerçekleştiği alana yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırının hazırlığını yaptığı belirlenen Arda K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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"GİYİNİŞİNİ GÖRDÜM"

Olayı gerçekleştiren Arda K.’nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, “Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış” dedi.

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"FABRİKADA ÇALIŞAN KENDİ HALİNDE BİR AİLENİN ÇOCUĞU"

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K.’nin 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi’nde yaşadığını belirten Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, “Bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra Çamlıca Mahallesi’ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift.

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Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş" ifadelerini kullandı.

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O ANLARI ANLATTI

Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:

“Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda.

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Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar.

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Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı.”

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Eskişehir Oyun saldırı
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