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Oyun değil güncelleme: PES 2021 güncellemesinin tanıtımı yayınlandı!

OYUN HABERLERİ  | 17.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

PES 2021'in çıkmayacağını açıklayan Konami, eFootball PES 2020'ye gelecek PES 2021 güncellemesini ilk kez paylaştı. Konami, eFootball PES 2021'den ilk görüntüleri yayınladı.

Oyun değil güncelleme: PES 2021 güncellemesinin tanıtımı yayınlandı!

PES 2021 konusunda hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık. Zira Konami, eFootball PES 2021 adında bir oyunun hiçbir zaman gelmeyeceğini açıkladı. PES severler için bu kabul edilemezdi. Ancak Konami onların gönlünü, eFootball PES 2021 güncellemesi ile aldı. Konami'nin açıklamasına göre PES 2021 adında yeni bir oyun piyasaya sürülmeyecek, PES 2021 güncellemesi halihazırda satışta olan eFootball PES 2020'ye eklenecekti. Konami'nin bu kararından detaylar ise bugün geldi.

EFOOTBALL PES 2021'DEN İLK FRAGMAN

eFootball PES 2021 olarak adı değişen oyunun ilk tanıtım videosu Konami tarafından yayınlandı. Konami'nin yayınladığı videoda, eFootball PES 2020'nin dinamikleriyle karşılaşıyoruz ki bu durum, bizi hiç de şaşırtmıyor. Tanıtımda, futbol tarihinin kritik anları eFootball PES 2021'de yeniden canlandırıldığı görülüyor. Bu anlamda Lionel Messi'yle ve David Beckham ile karşılaşıyoruz. Messi'nin 2007'deki fantastik jinking koşusu ve Beckham'ın 1996'da ağları deldiği efsane gol eFootball PES 2021'de yeniden canlandırılıyor. İkonik anların en enteresanına imza atan Messi de, yaşananları kendi ağızlarından fragmanda anlatıyor.

KONAMİ'NİN HEDEFİ PES 2022

PES 2021 görünüşe göre bu yıla damgasını vurmayacak ama PES severleri aşina oldukları oyun zevkinden de mahrum bırakmayacak. Konami'nin hedefi ise PES 2022. Zira, Konami PES 2022'nin yeni oyun motoru ile birlikte olağanüstü olacağını söylüyor. Bu yüzden de bir nevi bu yılı bay geçiyor.

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