Oyun devi Ubisoft'a siber şok! Kişisel bilgiler güvende mi?

Siber saldırılar kişileri, kurum ve kuruluşları etkilemeye devam ediyor. Son olarak ise oyun devi Ubisoft bir siber güvenlik yaşadığına yönelik açıklama yaptı.

UBISOFT "SİBER GÜVENLİK OLAYI" YAŞADI

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre, şirket geçen hafta bazı oyunları, sistemleri ve hizmetleri geçici olarak kesintiye uğratan bir olay yaşadı. Şirket yaşanan olayı "siber güvenlik olayı" olarak tanımladı.

Ubisoft olayın arkasında kim veya kimler olduğunu söylemezken, Nvidia'yı hacklediği iddia edilen LAPSUS$ grubunun bu olayın arkasında olabileceği öne sürüldü.

UBISOFT'TAN KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINDI MI?

Ubisoft, şu anda herhangi bir oyuncunun kişisel bilgilerine erişildiğine veya ifşa edildiğine dair bir kanıt bulunmadığına inandığını ve oyunların ve hizmetlerin artık normal şekilde çalıştığını söyledi. Ubisoft ayrıca şirket genelinde bir şifre sıfırlama işlemi başlattı.

