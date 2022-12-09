"Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu: İşte The Game Awards 2022'de ödül kazananlar!

2022'nin en iyi video oyunlarını onurlandıran bir ödül töreni olan The Game Awards 2022 gerçekleştirildi. Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bu anlamda sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar ödül töreni ile benzeşen The Game Awards 2022'de birçok oyun çeşitli dallarda ödül kazandı. Yılın oyunu ödülü de sahibini bulurken, verilen ödüllerin yanı sıra yeni oyun duyuruları da yapıldı.
İŞTE THE GAME AWARDS 2022'DE ÖDÜL KAZANANLAR
Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War: Ragnarök, aday gösterildiği 10 kategoriden 7’sinde ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Yılın oyunu ödülü ise Elden Ring'e gitti. Elden Ring, “Yılın Oyunu” da dahil toplam 4 dalda ödüllendirildi.
Webtekno'nun aktardığına göre, The Game Awards 2022'de ödül kazanan tüm yapımlar ise şöyle:
- Yılın Oyunu: Elden Ring
- En İyi Oyun Yönetmeliği: Elden Ring
- En İyi Anlatım: God of War Ragnarök
- En İyi Sanat Yönetmenliği: Elden Ring
- En İyi Müzik ve Orkestra: Bear McCreary, God of War Ragnarök
- En İyi Ses Tasarımı: God of War Ragnarök
- En İyi Performans: Christopher Judge, God of War Ragnarök
- En Etkili Oyun: As Dusk Falls
- En İyi Devam Eden Oyun: Final Fantasy XIV
- En İyi Indie Oyun: Stray
- En İyi Mobil Oyun: Marvel Snap
- En İyi Topluluk Desteği: Final Fantasy XIV
- Erişilebilirlikte Yenilik: God of War Ragnarök
- En İyi VR/AR Oyunu: Moss: Book II
- En İyi Aksiyon Oyunu: Bayonette 3
- En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: God of War Ragnarök
- En İyi RPG Oyunu: Elden Ring
- En İyi Dövüş Oyunu: Multiversus
- En İyi Aile Oyunu: Kirby and the Forgotten Land
- En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Mario + Rabbids Sparks of Hope
- En İyi Spor/Yarış Oyunu: Gran Turismo 7
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Splatoon 3
- Yılın İçerik Üreticisi: Ludwig
- En İyi Çıkış Yapan Indie Oyun: Stray
- En İyi Uyarlama: Arcane: League of Legends
- En Beklenen Oyun: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- En İyi E-spor Oyunu: Valorant
- En İyi E-spor Oyuncusu: Jacob “Yay” Whiteaker – Cloud9
- En İyi E-spor Takımı: Loud
- En İyi E-spor Koçu: Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud
- En İyi E-spor Etkinliği: 2022 League of Legends World Championship
DUYURULAN YENİ OYUNLAR
Etkinlikte ayrıca yeni oyunlar da duyuruldu: Bunlar şöyle sıralandı:
- Hell Boy: Web of Wyrd
- Among Us Hide-and-seek
- Street Fighter 6
- Hades 2
- Judas
- Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon
- Earthblade
- Death Stranding 2
- Tekken 8
- Diablo 4
- Crash Team Rumble
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC
- Armored Core VI Fires of Rubicon
- Final Fantasy 16
- Star Wars Jedi: Survivor’s
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Crime Boss: Rockay City
- The Lords of the Fallen: Soulslike Reboot
- The Last of Us Part 1 PC
- Returnal PC
- Baldur's Gate 3
- Transformers: Reactive
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Immortals of Aveum
- Remnant 2
- After Us
- Dune: Awakening