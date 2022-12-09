"Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu: İşte The Game Awards 2022'de ödül kazananlar!

2022'nin en iyi video oyunlarını onurlandıran bir ödül töreni olan The Game Awards 2022 gerçekleştirildi. Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bu anlamda sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar ödül töreni ile benzeşen The Game Awards 2022'de birçok oyun çeşitli dallarda ödül kazandı. Yılın oyunu ödülü de sahibini bulurken, verilen ödüllerin yanı sıra yeni oyun duyuruları da yapıldı.

İŞTE THE GAME AWARDS 2022'DE ÖDÜL KAZANANLAR

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War: Ragnarök, aday gösterildiği 10 kategoriden 7’sinde ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yılın oyunu ödülü ise Elden Ring'e gitti. Elden Ring, “Yılın Oyunu” da dahil toplam 4 dalda ödüllendirildi.

Webtekno'nun aktardığına göre, The Game Awards 2022'de ödül kazanan tüm yapımlar ise şöyle:

Yılın Oyunu: Elden Ring

En İyi Oyun Yönetmeliği: Elden Ring

En İyi Anlatım: God of War Ragnarök

En İyi Sanat Yönetmenliği: Elden Ring

En İyi Müzik ve Orkestra: Bear McCreary, God of War Ragnarök

En İyi Ses Tasarımı: God of War Ragnarök

En İyi Performans: Christopher Judge, God of War Ragnarök

En Etkili Oyun: As Dusk Falls

En İyi Devam Eden Oyun: Final Fantasy XIV

En İyi Indie Oyun: Stray

En İyi Mobil Oyun: Marvel Snap

En İyi Topluluk Desteği: Final Fantasy XIV

Erişilebilirlikte Yenilik: God of War Ragnarök

En İyi VR/AR Oyunu: Moss: Book II

En İyi Aksiyon Oyunu: Bayonette 3

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: God of War Ragnarök

En İyi RPG Oyunu: Elden Ring

En İyi Dövüş Oyunu: Multiversus

En İyi Aile Oyunu: Kirby and the Forgotten Land

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Mario + Rabbids Sparks of Hope

En İyi Spor/Yarış Oyunu: Gran Turismo 7

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Splatoon 3

Yılın İçerik Üreticisi: Ludwig

En İyi Çıkış Yapan Indie Oyun: Stray

En İyi Uyarlama: Arcane: League of Legends

En Beklenen Oyun: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi E-spor Oyunu: Valorant

En İyi E-spor Oyuncusu: Jacob “Yay” Whiteaker – Cloud9

En İyi E-spor Takımı: Loud

En İyi E-spor Koçu: Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud

En İyi E-spor Etkinliği: 2022 League of Legends World Championship

DUYURULAN YENİ OYUNLAR

Etkinlikte ayrıca yeni oyunlar da duyuruldu: Bunlar şöyle sıralandı: