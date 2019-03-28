HABER

Oyun dünyasının ünlü isimleri hayranlarına karşı savaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi.

Oyun dünyasının ünlü isimleri hayranlarına karşı savaştı

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) - ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi.

Sirkeci HodjaPasha’da gerçekleşen buluşmaya, sosyal medya fenomenlerinin sosyal medyalarından gerçekleştirdiği çekilişi kazanan sevenleri katıldı.

Sürprizler ve DJ performansıyla devam eden etkinlikte, sosyal medya fenomenleri hayranlarıyla takım kurarak Counter Strike: Global Offensive’de mücadele etmesiyle ortaya keyifli görüntüler çıktı. Buluşmada gerçekleşen çekilişle etkinlik davetlilerine ROG hediye paketleri dağıtıldı.

Etkinlikte gerçekleşen şov maçıyla ESL Counter Strike: Global Offensive son Türkiye şampiyonu Arena Bulls, League of Legendsyayıncılarıyla kozlarını Counter Strike: Global Offensive’de paylaştı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜLÜ)

Oyun dünyasının ünlü isimleri hayranlarına karşı savaştıOyun dünyasının ünlü isimleri hayranlarına karşı savaştı

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
(özel) İkinci el araç alırken dolandırılma korkusu tarihe karışıyor(özel) İkinci el araç alırken dolandırılma korkusu tarihe karışıyor
Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldıŞehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.