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Oyun dünyasının ünlü isimleri hayranlarına karşı savaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi.

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) - ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi. Sirkeci HodjaPasha’da gerçekleşen buluşmaya, sosyal medya fenomenlerinin sosyal medyalarından gerçekleştirdiği çekilişi kazanan sevenleri katıldı. Sürprizler ve DJ performansıyla devam eden etkinlikte, sosyal medya fenomenleri hayranlarıyla takım kurarak Counter Strike: Global Offensive’de mücadele etmesiyle ortaya keyifli görüntüler çıktı. Buluşmada gerçekleşen çekilişle etkinlik davetlilerine ROG hediye paketleri dağıtıldı. Etkinlikte gerçekleşen şov maçıyla ESL Counter Strike: Global Offensive son Türkiye şampiyonu Arena Bulls, League of Legendsyayıncılarıyla kozlarını Counter Strike: Global Offensive’de paylaştı.

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