Oyun geliştiriciler başkentte buluştu

Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 250 geliştiricinin katılımıyla başladı. İlki 2009 yılında yapılan etkinliğin Türkiye'deki en önemli merkezi ODTÜ TEKNOKENT ATOM, bu yıl 250 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen oyun geliştirme maratonunun açılışında konuşan ODTÜ TEKNOKENT ATOM yöneticisi Emek Kepenek, katılımcılara ve organizasyona destek verenlere teşekkür ederek, 48 saat boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Kepenek, katılımcılar için farklı sürprizler de hazırladıklarını ifade ederek, "Bu çok güzel bir kalabalık. Oyun sektöründe son yıllarda güzel haberler alıyoruz. Bu işin geleceği sizsiniz, iyi ki geldiniz." diye konuştu. - "Rekor katılım" Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Genel Başkanı Ali Erkin de daha önceki etkinliklerini 100'e yakın katılımcı ile yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl ise rekor bir katılımın gerçekleştiğini dile getirdi. Organizasyonun 10 yıldır devam ettiğini anımsatan Erkin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'la ihracat rakamlarımızı açıkladık. Bakanımızın açıkladığı rakam (oyun yazılımı ihracatı) geçtiğimiz sene için 1 milyar 50 milyon dolar. Bu muhteşem bir rakam. Bu rakamlara gelirken, geçmişte hazırlanan doğru politikalar ve doğru stratejilerle, şirketlerimizi büyüterek bu günlere geldik. Bu ihracatı yapanlar, bugün burada gördüğünüz sponsor şirketlerimiz ve aynı zamanda TOGED üye şirketleri. Hepsinin en büyük ihtiyacı ise devlet desteği değil, yetişmiş insan kaynağı." Erkin, oyun geliştiricilerin etkinliğe katılarak kendi şirketlerini kurabilme imkanına da sahip olacağını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda GGJ'den çıkan ve milyon dolarlık ihracat seviyelerine ulaşan oyunlarımız var." dedi. ODTÜ Rektör Danışmanı ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil ise Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki gelişmelere katkı vermek için gayret gösterdiklerini belirtti. Yozgatlıgil, ODTÜ TEKNOKENT bölgesinde 24 oyun firmasının olduğunu aktararak, "Türkiye'deki ilk ve tek ön kuluçka merkezi olan 'ATOM' kapsamında, dijital oyun sektörüne geliştirici yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.