Oyun geliştiricileri İTÜ'de buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan oyun sektörüne ilişkin Oyun Geliştirme Konferansı ve Oyun Geliştirme Günleri düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü'nce yapılacak ve oyun geliştiricisi olan veya oyun geliştirmeyle ilgilenen herkesin katılabileceği etkinlik, 15-19 Mayıs'ta Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun Geliştirme Konferansı, 15 Mayıs'ta ilk seminerle başlayacak. Günde üçer seminer veya panelin düzenleneceği konferans, 17 Mayıs'ta tamamlanacak. Konferansta, Türk oyun sektörünün çeşitli alanlarından kişiler, oyun geliştirmenin geleceğini ve sektördeki son gelişmeleri değerlendirecek.

Ayrıca 48 saatlik "Jamination'19 game jamı" da (kısıtlı bir zaman içinde oyun geliştirme etkinliği) 17 Mayıs'ta game jam'de nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine yönelik seminerle başlayacak. Seminerin ardından katılımcılar, 48 saat içinde 1 veya daha fazla oyun geliştirmek için bireysel veya gruplar halinde harekete geçecek.

Etkinlik, 19 Mayıs'ta game jam katılımcılarının süreç boyunca geliştirdikleri oyunların sunumlarının bitişiyle tamamlanacak.

