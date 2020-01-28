Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161,8 gram afyon sakızı, 336,38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden 2’si hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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